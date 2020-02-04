«Прелестная барышня»: в Сети обсуждают подросшую красавицу-дочь Максима Виторгана
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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look press
Максим Виторган показал подписчикам фотографию со своей единственной дочерью Полиной. Счастливого отца с подросшей наследницей фотографы поймали после их совместной прогулки.
«Взрослая дочь молодящегося (безуспешно) человека», — подписал снимок с Полиной Максим Виторган.
«Хорошенькие», «Подросла Полина», «Счастья и доченьке, и папе», «Прекрасная дочь», «Прелестная барышня», «Полина — красотка, очень похожа на вас, успешного, умного и сердечного!», «Не наговаривайте на себя, у вас все получается!», — похвалили Максима и Полину Виторган в комментариях.
Напомним, что у Максима Виторгана трое детей. Полину и Даниила ему родила первая супруга — актриса Виктория Верберг. А третья жена актера Ксения Собчак подарила ему сына Платона.
Фото и видео: Instagram, Anatoly Lomokhov/ Global Look press
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