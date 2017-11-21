Известная певица приняла участие в фотосессии для глянцевого журнала.

Глядя на фотографии Софии Ротару, сложно поверить, что в этом году певица разменяла восьмой десяток. 7 августа знаменитой артистке исполнилось 70 лет. Поклонники звезды не раз отмечали, что все женщины в ее семье выглядят великолепно. И сегодня София Ротару подтвердила это в очередной раз.

Певица опубликовала в своем Instagram промо обложки декабрьского номера журнала «Elle Украина», в съемках для которого приняла участие вместе со своей невесткой Светланой Евдокименко и внучкой Софией Евдокименко. В подписи к снимку знаменитость поблагодарила журнал за прекрасную идею для съемки «Три поколения семьи Ротару».