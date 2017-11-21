«Прекрасные!»: София Ротару восхитила семейным фото
Глядя на фотографии Софии Ротару, сложно поверить, что в этом году певица разменяла восьмой десяток. 7 августа знаменитой артистке исполнилось 70 лет. Поклонники звезды не раз отмечали, что все женщины в ее семье выглядят великолепно. И сегодня София Ротару подтвердила это в очередной раз.
Певица опубликовала в своем Instagram промо обложки декабрьского номера журнала «Elle Украина», в съемках для которого приняла участие вместе со своей невесткой Светланой Евдокименко и внучкой Софией Евдокименко. В подписи к снимку знаменитость поблагодарила журнал за прекрасную идею для съемки «Три поколения семьи Ротару».
«София Михайловна, Вы великолепны!», «Как можно быть такой красавицей 😍😍🤗😍😍 Любовь до луны!!!», «Вааау!!! Прелестны,Восхитительны,Сногсшибательны!! Просто Шикарны! Королевы сказочного обаяния! Неееет слов, здо-ро-во!!», «Бесподобно хороши!!! Здоровья и любви на многие лета! ❤», «Вот что значит настоящая красота! Так держать,девочки!», «так выглядеть в свои годы, и вот скажите, что не ведьма?)», «Вы втроем просто очаровательны!», — восторженно написали подписчики под фотографией.
А вам нравится, как выглядит София Ротару?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)
Фото: instagram