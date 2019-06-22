«Прекрасное завершение первого курса»: Екатерина Стриженова гордится 19-летней дочерью

Дочь Екатерины и Александра Стриженовых Саша учится в МГУ. Знаменитые родители гордятся дочкой, успешно закончившей первый курс Высшей школы современных социальных наук. «Ура!Сессия позади! Александра, все пятёрки — это круто! Мы с папой радуемся, дедушка гордится !!! Ты —умница, прекрасное завершение первого курса МГУ!Поздравляю всех студентов, кто справился с экзаменами!!!», — написала телеведущая под совместным фото с наследницей.
Подписчики Екатерины поздравили студентку и восхитили красотой мамы и дочери: «Катюша, смотрю на вас и поражаюсь, насколько женщина может быть красивой, и доченька повторила красоту матери!», «Какой чудесный микс мамы и папы получился))», «Мама и дочка - они так похожи. Мама и дочка - две капельки солнца», «Красивая семья и душой и телом», «Что мама, что дочка- красавицы!», «Папины глаза, а так на маму похожа», «Какие красивые и как похожи!!».
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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