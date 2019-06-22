«Прекрасное завершение первого курса»: Екатерина Стриженова гордится 19-летней дочерью

Подписчики Екатерины поздравили студентку и восхитили красотой мамы и дочери: «Катюша, смотрю на вас и поражаюсь, насколько женщина может быть красивой, и доченька повторила красоту матери!», «Какой чудесный микс мамы и папы получился))», «Мама и дочка - они так похожи. Мама и дочка - две капельки солнца», «Красивая семья и душой и телом», «Что мама, что дочка- красавицы!», «Папины глаза, а так на маму похожа», «Какие красивые и как похожи!!».