«Прекрасная, как рождественское утро»: 36-летняя Наталья Подольская в полупрозрачном пеньюаре принимает комплименты поклонников

Некоторое время назад звезды будто соревновались в конкурсе на самое откровенное фото, ведь именно такой контент привлекал подписчиков. С недавних пор правила игры изменились: выигрывают те, кто соблюдает баланс между скромностью и откровенностью, и популярной певице Наталье Подольской это удается как нельзя лучше.

«Спокойной ночи Вам, мои хорошие люди! Пусть впереди нас ждет только хорошее», — написала она под целомудренным снимком с полупрозрачном пеньюаре.