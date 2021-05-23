Представители Италии группа Måneskin стали победителями «Евровидения-2021»
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Фото: @maneskinofficial/Instagram
«Евровидение–2021» проходившее в Роттердаме, Нидерланды, с 18 по 22 мая официально завершилось. Победителем 65-го юбилейного конкурса, по итогам зрительского голосования, стал итальянский коллектив Måneskin с композицией "Zitti E Buoni". Участники группы вокалист Дамиано Давид, басистка Виктория Де Анжелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торкио знакомы со школы. В 2015 году будучи студентами римского лицея имени Джона Кеннеди они решили создать музыкальную группу. Måneskin заняли второе место в итальянской версии шоу X Factor в 2017 году.
Второе место на «Евровидении–2021» досталось представительнице Франции – певице Барбаре Прави с песней "Voilà", а на третьем оказался 22-летний музыкант из Швейцарии Джон Мухарремай, известный под псевдонимом Gjon's Tears.
В конкурсе приняли участие 39 участников из разных стран, 26 из которых прошли в финал. Манижа, представляющая Россию с песней Russian Woman заняла 9 место.
Изначально эксперты и пророчили первые места Måneskin и Барбаре Прави.
В 2020 году из-за пандемии коронавируса конкурс был отменен, несмотря на то, что страны выбрали участников. И, по правилам, в этом году те же самые песни нельзя было использовать для участия в «Евровидении-2021».
Фото и видео: @eurovision/Instagram, @maneskinofficial/Instagram
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