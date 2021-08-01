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Предсмертное желание Алены Бондарчук исполнила звезда «Моей прекрасной няни» Ольга Прокофьева

В ноябре 2009 года, из-за онкологии не стало знаменитой российской актрисы. 31 июля звезде сериала «Бедная Настя» и сестре Федора Бондарчука могло бы исполниться 59 лет.
Предсмертное желание Алены Бондарчук исполнила звезда «Моей прекрасной няни» Ольга Прокофьева

Известная своей скромностью и добротой Алена Бондарчук прожила короткую, но яркую жизнь. Сын и коллега умершей артистки Константин Крюков вспоминал в одном из интервью, что мама с детства приучала его к русской классической литературе и любви к окружающим.

Мать и сын вместе сыграли в последнем фильме актрисы «Одноклассники».

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Бондарчук в сериале «Бедная Настя»

Фото: Anton Merkurov/Russian Look

Ирина Скобцева – советская актриса и мать Алены Бондарчук рассказывала, что ее дочь от брака с режиссером Сергеем Бондарчуком, никогда не пользовалась авторитетом своих звездных родителей. Алена даже поступала в Школу-студию МХАТ под фамилией своей бабушки по отцу.

Алена Бондарчук

Последней ролью Бондарчук на театральной сцене, был спектакль «Трамвай желание» по пьесе Теннесси Уильямса. Актриса играла аристократку Бланш, которая страдала психическим заболеванием.

«Алена незадолго до своего ухода просила нас – не прекращать показывать этот спектакль, а напротив, делать все возможное, чтобы как можно больше людей увидели его. После смерти Алены ее роль играла Ольга Прокофьева, — рассказал коллега и друг артистки Алексей Гуськов «Экспресс газете».

Именно звезда популярного в нулевых сериала «Моя прекрасная няня» исполнила желание покойной Алены Бондарчук и продолжила ее работу в театре.

Фото и видео: Global Look Press

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