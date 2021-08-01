Предсмертное желание Алены Бондарчук исполнила звезда «Моей прекрасной няни» Ольга Прокофьева
Известная своей скромностью и добротой Алена Бондарчук прожила короткую, но яркую жизнь. Сын и коллега умершей артистки Константин Крюков вспоминал в одном из интервью, что мама с детства приучала его к русской классической литературе и любви к окружающим.
Мать и сын вместе сыграли в последнем фильме актрисы «Одноклассники».
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Фото: Anton Merkurov/Russian Look
Ирина Скобцева – советская актриса и мать Алены Бондарчук рассказывала, что ее дочь от брака с режиссером Сергеем Бондарчуком, никогда не пользовалась авторитетом своих звездных родителей. Алена даже поступала в Школу-студию МХАТ под фамилией своей бабушки по отцу.
Последней ролью Бондарчук на театральной сцене, был спектакль «Трамвай желание» по пьесе Теннесси Уильямса. Актриса играла аристократку Бланш, которая страдала психическим заболеванием.
«Алена незадолго до своего ухода просила нас – не прекращать показывать этот спектакль, а напротив, делать все возможное, чтобы как можно больше людей увидели его. После смерти Алены ее роль играла Ольга Прокофьева, — рассказал коллега и друг артистки Алексей Гуськов «Экспресс газете».
Именно звезда популярного в нулевых сериала «Моя прекрасная няня» исполнила желание покойной Алены Бондарчук и продолжила ее работу в театре.
Фото и видео: Global Look Press
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