Предсмертное желание Алены Бондарчук исполнила звезда «Моей прекрасной няни» Ольга Прокофьева

Последней ролью Бондарчук на театральной сцене, был спектакль «Трамвай желание» по пьесе Теннесси Уильямса. Актриса играла аристократку Бланш, которая страдала психическим заболеванием.

«Алена незадолго до своего ухода просила нас – не прекращать показывать этот спектакль, а напротив, делать все возможное, чтобы как можно больше людей увидели его. После смерти Алены ее роль играла Ольга Прокофьева, — рассказал коллега и друг артистки Алексей Гуськов «Экспресс газете».

Именно звезда популярного в нулевых сериала «Моя прекрасная няня» исполнила желание покойной Алены Бондарчук и продолжила ее работу в театре.