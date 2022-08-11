Предсказуемо и банально: стало известно, на кого Пике променял Шакиру

Некоторое время назад одна из самых красивых пар современности объявила о расставании. При этом ни Шакира, ни Жерар Пике не скрывали, что готовы на многое в борьбе за своих наследников. И пока фанаты гадали, на кого переключил свое внимание знаменитый футболист, журналисты Daily Mail выяснили все подробности.

Инсайдер сообщил популярному таблоиду, что тайной любовницей 35-летнего футболиста оказалась 23-летняя студентка Клара Марти. В свободное от учебы время девушка подрабатывает в продюсерской компании, которая принадлежит Жерару Пике. Инсайдер также добавил, что молодые люди познакомились в офисе и практически сразу же закрутили интрижку. В июне спортсмен даже пригласил свою юную подругу в Швецию, на вечеринку к одному из друзей. Именно там сладкую парочку впервые подловили папарацци и слили полученную информацию в сеть.