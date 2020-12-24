Предложил спарринг: бизнесмен, избивший Прилучного, рассказал подробности той ночи

Бизнесмен и владелец ночного клуба в Калининграде Владимир Семенов, которого обвинили в избиении актера Павла Прилучного, поведал свою версию произошедшего. Об этом мужчина рассказал в беседе с журналистами издания «Московский Комсомолец».

Семенов сам пришел в полицию и написал явку с повинной после того, как прочитал в СМИ о возбуждении уголовного дела по этому инциденту.

Он отметил, что Прилучного вместе с неизвестным ему мужчиной в состоянии сильного алкогольного опьянения привез его знакомый около 6 утра. Клуб на тот момент был закрыт, однако актера впустили внутрь.

«Павел по внешнему виду был явно нетрезв, он вел себя достаточно шумно, раскованно, но позитивно, в целом он был дружелюбен. Как выяснилось позже, они до приезда ко мне уже посетили три увеселительных заведения», — рассказывает Семенов. Затем Прилучный попросил отключить видеонаблюдение и показать ему тренажерный зал.

«Мы зашли в зал, Павел предложил устроить спарринг. Я ответил, что не буду спарринговаться, так как у меня не было никакого желания», — говорит бизнесмен, отметив, что Прилучный настаивал и сам нанес несколько ударов. Семенов начал уворачиваться, после чего актер упал. Бизнесмен нанес ему всего один удар, по собственным словам, для защиты.

«Практически сразу Павел поднялся на ноги, был немного потерянным и опять двинулся на меня. Более никаких ударов я ему не наносил».

После инцидента Семенов предложил вызвать медиков, но актер отказался, заявив, что претензий не имеет, и на следующий день улетел в Москву, где ему пришлось перенести пластическую операцию.