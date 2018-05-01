Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Праздник весны и труда: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

1 / 12
Фото из Instagram Любови Успенской
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Как знаменитости провели первые майские праздники, читайте в нашем дайджесте.

Любовь Успенская не только отдохнула в компании друзей, но и дала концерт за рубежом: «Как хорошо находиться сейчас в Турции в праздники работать и отдыхать, а еще встретить моего дорогого Леню Агутина».

Юлия Началова сделала весеннее селфи: «Всем отличного теплого майского настроения #SMILE».

Юлия Меньшова поделилась редким фото с мужем и дочкой: «Спасибо, Питер! Было холодно, вкусно, познавательно, и красиво! Московская жаррррра, встречай нас скорее в свои объятия!».

Анна Лепс выложила очень красивый снимок, сделанный на берегу моря:

Анна Нетребко опубликовала яркое селфи: «Мир Труд Май! ❤️Peace, Work May!!». Не менее «атмосферное» фото получилось у Марии Порошиной.

Лариса Гузеева сейчас находится в столице Франции: «Париж. 1 мая. Вечер. Всем привет и много счастья!». Туда же прилетела и Юлия Проскурякова. Любопытно, что еще вчера Юлия вместе с мужем Игорем Николаевым и дочкой Никой побывали в студии шоу «Привет, Андрей!», в прямом эфире поздравив страну с праздником.

Сегодня старшая дочь Татьяны Навки Саша Жулина стала совершеннолетней. Звездная мама поспешила поздравить девушку: «Моя гордость, моя красавица, мое счастье, моя дорогая Девочка @sashazhulina!!! Спасибо Господу, что 18 лет назад, ты появилась в моей жизни! Спасибо твоему ангелу хранителю, что выбрал именно меня стать матерью такого чудесного, необыкновенного, с чистой душой человечка!!! Пусть все твои мечты осуществятся, ты заслуживаешь быть счастливой!!! Мы все тебя очень любим и гордимся тобой! С Днем Рождения тебя, мой ангел!».

Анастасия Волочкова на отдыхе в Турции не отступает от своей традиции:

Виктория Боня отметила русский праздник в Монако и решила устроить тренировку на свежем воздухе вместе с дочкой: «Когда мама тренируется, дочка тоже не отстает». А беременная Анна Хилькевич отправилась в мини-отпуск с детьми.

Надежда Бабкина тоже отдыхает за рубежом, но не забыла поздравить россиян: «Всех с праздником, с Первомаем! Ура!».

Любовь Толкалина решила вместе с дочкой вымыть окна:

Мир! Труд! Май! Все делают это))))

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba)

Оксана Федорова опубликовала селфи и тоже поздравила подписчиков: «Друзья, с Праздником Весны и Труда вас! Пусть эта весна станет для вас счастливой, а труд даст хорошие результаты. Всем чудесно отдохнуть в эти праздники».

Юлия Савичева присоединилась к поздравлениям:

Фото: Instagram

Гороскоп