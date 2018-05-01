Праздник весны и труда: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Любовь Успенская не только отдохнула в компании друзей, но и дала концерт за рубежом: «Как хорошо находиться сейчас в Турции в праздники работать и отдыхать, а еще встретить моего дорогого Леню Агутина».

Юлия Началова сделала весеннее селфи: «Всем отличного теплого майского настроения #SMILE».

Юлия Меньшова поделилась редким фото с мужем и дочкой: «Спасибо, Питер! Было холодно, вкусно, познавательно, и красиво! Московская жаррррра, встречай нас скорее в свои объятия!».

Анна Лепс выложила очень красивый снимок, сделанный на берегу моря: