Праздник весны и труда: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Любовь Успенская не только отдохнула в компании друзей, но и дала концерт за рубежом: «Как хорошо находиться сейчас в Турции в праздники работать и отдыхать, а еще встретить моего дорогого Леню Агутина».
Юлия Началова сделала весеннее селфи: «Всем отличного теплого майского настроения #SMILE».
Юлия Меньшова поделилась редким фото с мужем и дочкой: «Спасибо, Питер! Было холодно, вкусно, познавательно, и красиво! Московская жаррррра, встречай нас скорее в свои объятия!».
Анна Лепс выложила очень красивый снимок, сделанный на берегу моря:
Анна Нетребко опубликовала яркое селфи: «Мир Труд Май! ❤️Peace, Work May!!». Не менее «атмосферное» фото получилось у Марии Порошиной.
Лариса Гузеева сейчас находится в столице Франции: «Париж. 1 мая. Вечер. Всем привет и много счастья!». Туда же прилетела и Юлия Проскурякова. Любопытно, что еще вчера Юлия вместе с мужем Игорем Николаевым и дочкой Никой побывали в студии шоу «Привет, Андрей!», в прямом эфире поздравив страну с праздником.
Сегодня старшая дочь Татьяны Навки Саша Жулина стала совершеннолетней. Звездная мама поспешила поздравить девушку: «Моя гордость, моя красавица, мое счастье, моя дорогая Девочка @sashazhulina!!! Спасибо Господу, что 18 лет назад, ты появилась в моей жизни! Спасибо твоему ангелу хранителю, что выбрал именно меня стать матерью такого чудесного, необыкновенного, с чистой душой человечка!!! Пусть все твои мечты осуществятся, ты заслуживаешь быть счастливой!!! Мы все тебя очень любим и гордимся тобой! С Днем Рождения тебя, мой ангел!».
Анастасия Волочкова на отдыхе в Турции не отступает от своей традиции:
Виктория Боня отметила русский праздник в Монако и решила устроить тренировку на свежем воздухе вместе с дочкой: «Когда мама тренируется, дочка тоже не отстает». А беременная Анна Хилькевич отправилась в мини-отпуск с детьми.
Надежда Бабкина тоже отдыхает за рубежом, но не забыла поздравить россиян: «Всех с праздником, с Первомаем! Ура!».
Любовь Толкалина решила вместе с дочкой вымыть окна:
Оксана Федорова опубликовала селфи и тоже поздравила подписчиков: «Друзья, с Праздником Весны и Труда вас! Пусть эта весна станет для вас счастливой, а труд даст хорошие результаты. Всем чудесно отдохнуть в эти праздники».
Юлия Савичева присоединилась к поздравлениям:
Фото: Instagram