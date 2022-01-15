Праздник удался: Земфира потратила на день рождения Ренаты Литвиновой более 1,5 млн рублей

Режиссер картины «Северный ветер» отметила свой праздник в кругу близких и любящих друзей в ресторане на Патриарших прудах. Литвинова появилась перед гостями в сверкающем черном платье в пол и с удовольствием принимала поздравления.

«Желаю тебе умереть через 45 лет на сведении звука очередной картины!» — иронично пожелал имениннице Константин Эрнст.

Гостей угощали морскими и утиными деликатесами, а также любимым Ренатой шампанским.

Среди присутствующих находилась и близкая подруга Ренаты певица Земфира, которая организовала праздник, стоимостью более 1,5 миллиона рублей, сообщает «Экспресс газета». Исполнительница хита «Хочешь?» порадовала гостей и выступлением вместе с оперной дивой Хиблой Герзмавой.

Именитые гости с таким размахом отмечали юбилей актрисы, что одному из жителей фешенебельного района пришлось даже вызвать полицию, сообщает Telegram-канал Super. Мужчину не устраивал шум из ресторана, который доносился после 23 часов вечера. Москвич решил заснять происходящее внутри здания на камеру, а после вызвал наряд.