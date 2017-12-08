«Праздник к нам приходит»: как Ксения Собчак, Максим Виторган и их сын Платон готовятся к Новому Году
Максим Виторган поделился новогодней фотографией маленького Платона.
Зимние месяцы — жаркая пора для артистов. Особенно горячей она выдалась для семьи Ксении Собчак и Максима Виторгана. Женская ее «половина» участвует в предвыборной гонке, мужская «половина» — выступает в театре и на праздничных мероприятиях. За украшение дома взялся маленький сын пары — Платон.
Сегодня отец поделился фотографией малыша с гирляндой. «Праздник к нам приходит, приходит, а папа все на работе да на работе...)))», — написал он.
Свой пост Максим снабдил хештегом #письмаиздома, который, вероятно, означает, что фото прислал ему кто-то из близких.
А вы уже нарядили елку, или вам тоже пока некогда?
Фото: instagram