Максим Виторган поделился новогодней фотографией маленького Платона.

Зимние месяцы — жаркая пора для артистов. Особенно горячей она выдалась для семьи Ксении Собчак и Максима Виторгана. Женская ее «половина» участвует в предвыборной гонке, мужская «половина» — выступает в театре и на праздничных мероприятиях. За украшение дома взялся маленький сын пары — Платон.

Сегодня отец поделился фотографией малыша с гирляндой. «Праздник к нам приходит, приходит, а папа все на работе да на работе...)))», — написал он.