Правообладатель Love is требует 3 миллиона рублей от Елены Темниковой

Каждый, кто вырос в России, хорошо знает добрые и милые комиксы, которые читали на вкладышах от жевательной резинки. Многие даже собирали целые коллекции комиксов.

Елена Темникова решила обратиться к ностальгическим чувствам поклонников и поместила символику Love is на обложку своего сингла. Кроме того, в продаже от имени певицы появились и футболки с теми самыми комиксами, которые все читали на вкладышах.