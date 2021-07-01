Правообладатель Love is требует 3 миллиона рублей от Елены Темниковой
Каждый, кто вырос в России, хорошо знает добрые и милые комиксы, которые читали на вкладышах от жевательной резинки. Многие даже собирали целые коллекции комиксов.
Елена Темникова решила обратиться к ностальгическим чувствам поклонников и поместила символику Love is на обложку своего сингла. Кроме того, в продаже от имени певицы появились и футболки с теми самыми комиксами, которые все читали на вкладышах.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @lenatemnikovaofficial
Правообладатель счел подобные действия нарушением и теперь требует выплатить неустойку в размере 3 миллионов рублей. Об этом сообщает «КоммерсантЪ».
Как на это отреагировала Темникова, пока неизвестно.
Интересно, что это первый иск голландской компании Minikim Holland B.V. в России, несмотря на то, что именно наша страна является основным рынком сбыта продукции.
Однако количество использования изображений без лицензии в России в последнее время существенно увеличилось, что не лучшим образом сказалось на доходах компании, поэтому последуют и другие иски.
Фото: Instagram Елены Темниковой
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