«Правильно ведет себя на камеру»: звезда «Холостяка» Адель Вейгель об Алисе Гробовой и женитьбе Тимати

20-летняя участница романтического телепроекта дала интервью изданию Teleprogramma, где рассказала о том, что ей понравилось в Тимати.

"Как о личности и о человеке я о Тимуре не знала ничего, кроме того, что он – артист. Для меня все в нем было новым. Он очень мудрый, взрослый и уравновешенный мужчина, меня это подкупило. Ничего в нем меня не разочаровало." – сообщила Адель.

Также девушка считает, что для того, чтобы главный холостяк страны женился, он должен встретить особенную избранницу. Тимур, по словам героини, очень обходительный человек, не делающих поспешных решений.

Главной своей соперницей на проекте Адель считает Екатерину Сафарову, несмотря на то, что девушки дружат. Вейгель уверена, что она может быть достойной парой Тимуру.

В вопросе экс-бойфрендов и жизни до шоу героиня "Холостяка" не очень откровенна. "До проекта у меня были серьезные отношения. Расстались мы по обоюдному согласию, но я не хочу говорить об этих отношения. Личное должно быть личным", – делится Адель.

На данный момент главная фаворитка на проекте Алиса Гробовая. Но Вейгель уверена, что девушка только кажется такой милой. Вне камер она абсолютно другой человек и подругами участницы так и не стали. "Зря Алису считают фавориткой. Она обычная девушка, просто не по мою душу. В качестве подруги я бы ее не выбрала. Она очень правильно ведет себя на камеру, чтобы полюбиться зрителю. Вне камер она все же немного другая. Но мне сложно ее описать, потому что мы с Алисой не общались тесно, близко с ней я не дружила", – призналась девушка.