«Правильная футболка и джинсы оверсайз»: певица Зара показала стильный образ и дала модные советы

«Великая Коко Шанель однажды сказала: "В гардеробе каждой девушки должно быть маленькое черное платье". Мне кажется, этим летом в гардеробе каждой девушки должно быть летящее романтичное платье в мелкий цветочек и правильная черная футболка, которая бы сочеталась с джинсы оверсайз или наоборот с укорочёнными светлыми брючками, чтобы видна была тонкая щиколотка. Как думаете, а какая по-вашему не заменимая вещь в гардеробе этим летом?», — написала певица в Instagram.