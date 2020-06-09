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«Правильная футболка и джинсы оверсайз»: певица Зара показала стильный образ и дала модные советы

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Жасмин

Фото: Instagram

Певица Зара решила поделиться с поклонниками модными советами и продемонстрировать стильный образ.

Зара опубликовала снимки, на которых позирует в черной футболке, широких белых джинсах и туфлях-лодочках. Завершает образ массивная цепь на шее.

«Великая Коко Шанель однажды сказала: "В гардеробе каждой девушки должно быть маленькое черное платье". Мне кажется, этим летом в гардеробе каждой девушки должно быть летящее романтичное платье в мелкий цветочек и правильная черная футболка, которая бы сочеталась с джинсы оверсайз или наоборот с укорочёнными светлыми брючками, чтобы видна была тонкая щиколотка. Как думаете, а какая по-вашему не заменимая вещь в гардеробе этим летом?», — написала певица в Instagram.

Фото: Instagram

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