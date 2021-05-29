Практичная роскошь за 28 миллионов долларов: как выглядит идеальное авто для Бейонсе и Джей Зи

В наше время автомобиль - не роскошь, а средство передвижения. Однако эта фраза не распространяется на шедевр, созданный Rolls-Royce. Кабриолет «Boat Tail» со встроенными в багажник зонтом от солнца и вместительным холодильником для напитков обошелся владельцу в 28 миллионов долларов.

Как обычно происходит в подобных случаях, имя покупателя не разглашается, однако по косвенным признакам журналистам удалось определить: с большой вероятностью, этот заказ поступил от Бейонсе и Джей Зи.