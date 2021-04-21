Прозвище «Капустка», сумочка как шифр и другие факты о королеве Елизавете II

У Елизаветы II два дня рождения: официальный 21 апреля, который она обычно отмечает с родными, и второй — в июне — для подданных. Традицию двойного праздника ввел Эдуардом VII, рожденный в ноябре, но которому нравилось праздновать в теплое время года.

В 2021 году из-за кончины герцога Эдинбургского королева отказалась делать традиционное праздничное фото.

Элизабет умела ремонтировать технику — грузовики и другие машины. Эти навыки она получила вор время Второй мировой войны.

Кроме этого, королева всю жизнь сама водит автомобили и не малолитражки, а огромный Range Rover. За руль она может сесть и сейчас — в своем преклонном возрасте.

Елизавета II свободно говорит по-французски.