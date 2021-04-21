Прозвище «Капустка», сумочка как шифр и другие факты о королеве Елизавете II
Фото: East News
У Елизаветы II два дня рождения: официальный 21 апреля, который она обычно отмечает с родными, и второй — в июне — для подданных. Традицию двойного праздника ввел Эдуардом VII, рожденный в ноябре, но которому нравилось праздновать в теплое время года.
В 2021 году из-за кончины герцога Эдинбургского королева отказалась делать традиционное праздничное фото.
Элизабет умела ремонтировать технику — грузовики и другие машины. Эти навыки она получила вор время Второй мировой войны.
Кроме этого, королева всю жизнь сама водит автомобили и не малолитражки, а огромный Range Rover. За руль она может сесть и сейчас — в своем преклонном возрасте.
Елизавета II свободно говорит по-французски.
Фото: East News
Элизабет и Филипп встретились, когда ей было всего 13, ему уже 18 лет. Они влюбились друг в друга с первого взгляда и долгие годы переписывались. Кстати, они были дальними родственниками.
На свадьбе у Элизабет было восемь подружек невесты, включая сестру Маргарет.
Елизавета не ожидала, что станет королевой в столь молодом возрасте. Но ее дядя отрекся от престола ради женитьбы на разведенной американке. На трон сел отец Элизабет Георг VI, но он скончался, не дожив до преклонных лет. Так, Элизабет занимавшая третье место в престолонаследии, стала королевой.
Пару лет назад Елизавету II засняли верхом на коне, и она с легкостью управляла грациозным животным, вспомнив навыки юности.
Фото: East News
Елизавета II не смотрела фильм «Королева» с Хелен Миррен в главной роли. Картина рассказывает о гибели Дианы и реакции общества и Двора на это событие. «Это была худшая неделя в моей жизни, не хочу переживать ее заново», — объясняет свое решение королева.
У Елизаветы II всю жизнь было два прозвища: в детстве Лилибет — так звали ее родители. А супруг называл ее Капустка. Почему: остается тайной.
Сценарий похорон королевских особ разрабатывается заранее, задолго до их предполагаемой кончины. К моменту, когда монаршая особа отойдет в мир иной, все должны быть готовы к этому, такая же ситуация и с Елизаветой. Первым о ее смерти узнает личный секретарь, который должен будет сообщить секретную фразу.
За время правления королевы сменились 15 премьер-министров (включая нынешнего Бориса Джонсона).
Королева обожает собак породы корги, содержит их с детства.
Елизавета II на общественных мероприятиях не расстается с сумочкой. Но это не просто аксессуар, в котором она носит лишь очки для чтения, авторучку, и помаду. Сумочка служит своеобразным сигналом для окружающих на официальных приемах: если королева ставит ее на стол, то что она хочет покинуть мероприятие сразу же. Если сумка на полу, то так Елизавета показывает, что беседа ей не нравится и разговор нужно срочно завершить.
У королевы нет паспорта и водительских прав.
В России она была всего раз — ее принимал Борис Ельцин.
К Елизавете II нельзя прикасаться посторонним людям. Но находились те, кто нарушал этот пункт протокола.
Елизавета читает письма от поклонников. Однажды молодожены пригласили Ее Величество на свою свадьбу, а она, не предупредив никого, приехала. Правда, всего на минутку.
Королева ответила на 3,5 млн писем.
Королева Великобритании была знакома с Юрием Гагариным, и он показался ей милым.
Королева позировала художникам для портретов около 130 раз.
Елизавете II принадлежат все лебеди и все дельфины Великобритании.
Елизавета II перед ланчем может пригубить джинн со льдом, а в обед — вино. На ужин она иногда не откажется от бокала шампанского. Об этом прессе ранее рассказывала кузина Елизаветы Маргарет Родес.
Елизавета II носит одежду только ярких оттенков, чтобы выделяться в толпе. В черное она облачается только во время траура.
Фото и видео: East News, Instagram королевской семьи, CNN
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