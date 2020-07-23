Пожилые супруги стали звездами в Сети, позируя в забытой в их прачечной одежде
Пожилая пара из Тайваня стала звездой в Сети, фотографируясь в вещах, которые клиенты много лет забывали в их небольшой прачечной. За пару недель на их страницу подписались почти 100 тысяч человек, что привело Шо-Эр и Ванджи в настоящий восторг. «Мы хотим показывать шоу, как молодые», — поставили они статус в своем профиле.
Внук пожилых тайванцев, который ведет их Instagram, рассказал, что бабушке с дедом стало скучно и они решили сделать фото в чужой одежде (многие вещи хранились у них больше 10 лет и их не торопились забирать). Муж с женой не ожидали, что их страница станет такой популярной, а их затянет в «модельный бизнес».
«Я попросил их позировать. Я хотел показать всем, что возраст не преграда для веселья и даже старые вещи можно трансформировать в трендовые образы», — написал молодой человек под одним фото.
«Не забывайте забирать вещи из прачечной», — напоминают всем Шо-Эр и Ванджи, позируя в элегантных костюмах.
Пожилые муж с женой не знали, что такое Isnatram до того, как стали звездами этой социальной сети. Но Ванджи и Шо-Эр читают все восторженные комментарии под своими фото и благодарят подписчиков за подаренную радость. А поклонники супругов со всего мира отмечают, что их образы из «винтажной» одежды отличаются оригинальностью и особым шармом.
Фото: Instagram Шо-Эр и Ванджи
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