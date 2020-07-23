Пожилые супруги стали звездами в Сети, позируя в забытой в их прачечной одежде

Внук пожилых тайванцев, который ведет их Instagram, рассказал, что бабушке с дедом стало скучно и они решили сделать фото в чужой одежде (многие вещи хранились у них больше 10 лет и их не торопились забирать). Муж с женой не ожидали, что их страница станет такой популярной, а их затянет в «модельный бизнес».