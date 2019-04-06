«Поздравьте, у меня 21 тысяча»: Лолита откровенно рассказала о своей пенсии

Еще пару месяцев назад 55-летняя Лолита рассказывала о том, что ее пенсия может составлять шесть тысяч рублей: «С ноября мне не могут подсчитать размер пенсии, — с возмущением поделилась исполнительница. — Она не будет больше шести тысяч рублей. Дело в том, что я не могу доказать все 35 лет трудового стажа, потому что часть этого времени работала на Украине, а там, понятно, мой стаж никто подтверждать не станет. Но в любом случае это просто мизерное пособие. А если бы я была бабушкой, которая живет на эту пенсию, откладывая на хлеб и валидол?!». Однако накануне, 5 апреля, певица пришла в гости к Ивану Ургант в шоу «Вечерний Ургант» и призналась, что уже получила первую пенсионную выплату: «Поздравьте, я недавно получила пенсию и у меня 21 тысяча рублей».