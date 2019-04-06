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«Поздравьте, у меня 21 тысяча»: Лолита откровенно рассказала о своей пенсии

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лолита Милявская

Фото: Instagram Лолиты Милявской
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Певица стала гостьей «Вечернего Урганта».

Еще пару месяцев назад 55-летняя Лолита рассказывала о том, что ее пенсия может составлять шесть тысяч рублей: «С ноября мне не могут подсчитать размер пенсии, — с возмущением поделилась исполнительница. — Она не будет больше шести тысяч рублей. Дело в том, что я не могу доказать все 35 лет трудового стажа, потому что часть этого времени работала на Украине, а там, понятно, мой стаж никто подтверждать не станет. Но в любом случае это просто мизерное пособие. А если бы я была бабушкой, которая живет на эту пенсию, откладывая на хлеб и валидол?!». Однако накануне, 5 апреля, певица пришла в гости к Ивану Ургант в шоу «Вечерний Ургант» и призналась, что уже получила первую пенсионную выплату: «Поздравьте, я недавно получила пенсию и у меня 21 тысяча рублей».

Напомним, в конце прошлого года одно из российских СМИ выяснило, сколько получают от государства некоторые знаменитости. Например, по признанию актера Михаила Сергеевича Боярского, он живет очень скромно, поэтому может позволить себе редко выступать, наслаждаясь заслуженным отдыхом и гарантированными средствами от государства в размере 20 тысяч рублей ежемесячно. А Максим Галкин ранее признавался, что изначально пенсия Аллы Пугачевой была совсем крошечной, поэтому нынешние выплаты кажутся артистке довольно приличными. «Когда Алла впервые решила узнать, какая у нее пенсия — сейчас вы все упадете — она была 2000 рублей! У Леонтьева на тот момент была пенсия 10 тысяч рублей. И то только потому, что он оформил себя как балетного! Но в нашей семье есть рабочая лошадка — это я, поэтому нет, мы не переживаем из-за пенсии», — рассказал артист во время интервью для YouTube-канала Gazlive.

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

Видео: YouTube/Вечерний Ургант, Instagram

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