Актриса поделилась с журналистами радостной новостью.

В семье Елены Захаровой произошло долгожданное событие: актриса стала мамой девочки. Об этом она рассказала журналистам портала Hello.ru: «Это правда — у меня родилась дочь. Я очень счастлива! Спасибо всем, кто верил и молился за меня». Другие подробности этого события пока неизвестны.