Поздравляем! Елена Захарова стала мамой
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Актриса поделилась с журналистами радостной новостью.
В семье Елены Захаровой произошло долгожданное событие: актриса стала мамой девочки. Об этом она рассказала журналистам портала Hello.ru: «Это правда — у меня родилась дочь. Я очень счастлива! Спасибо всем, кто верил и молился за меня». Другие подробности этого события пока неизвестны.
Напомним, несколько лет назад в семье Елены Захаровой случилась трагедия: в результате врачебной ошибки актриса потеряла восьмимесячную дочь. Вера в Бога и поддержка близких помогли ей пережить страшную потерю.
Желаем маме и малышке здоровья и счастья!
Фото: instagram