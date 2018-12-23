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«Поющая балерина»: Анастасия Волочкова похвасталась вокальным талантом

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Анастасии Волочковой

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Балерина поделилась в Instagram фрагментом своего выступления.

Анастасия Волочкова упорно продолжает доказывать, что талантливый человек талантлив во всем. На днях балерина рассказала подписчикам о том, что Алла Пугачева дала ей разрешение на исполнение бессмертного произведения на стихи Марины Цветаевой «Мне нравится, что вы больны не мной»: «Первой исполнительницей этой песни была Алла Пугачева @alla_orfey и навсегда это в нашей памяти.🙏🏻 Для меня большая честь, что такая Легенда дала мне разрешение исполнять это произведение.🌹 Именно Алла Борисовна вывела меня на большую сцену в качестве поющей балерины с песней Игоря Николаева @igor_nikolaev_music с его песней «Балерина», написанной им для меня.😊». Фрагмент выступления Волочкова опубликовала в Instagram.

Многим фолловерам понравилось, как Анастасия исполнила легендарную песню: «Эта песня получилась у вас замечательно», «Легко, свободно, нежно», «Отличное выступление!», «Настя молодец!!! Душевно спела, красиво», «Есть слух и голос», «Очень камерно и будто очень бережно касалась музыки.💖 спасибо», «Настя очень красиво поете....в 100 раз лучше, чем поет Бузова👍». Однако нашлись и те, кто считает, что вокальные выступления не для Волочковой: «Жалкое зрелище», «Недоразумение», «Для домашнего застолья то, что нужно», «Лучше останься балериной, не твое это петь», «Звукорежиссёр, который это писал в бункере был? Это ужас!».

А вам понравилось, как спела Анастасия Волочкова?

(Орфография и стиль авторов сохранены. – прим.ред.)

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

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