Появилось официальное видео номера Манижи для «Евровидения»
Официальное видео на песню Russian woman появилось на канале «Евровидение-2021».
Сама Манижа прокомментировала свой номер, заявив, что это «песня о самых красивых и невероятных женщинах России», которые «никогда не боялись противостоять стереотипам и брать ответственность на себя». Сейчас российская команда готовит сам номер для выступления.
Манижа выступит в первом полуфинале «Евровидение-2021», который состоится 18 мая 2021 года. Финал песенного конкурса пройдет 22 мая 2021 года. Молодой певице удалось обойти соперников — Антона Беляева и группу #2Маши, ее выбрали путем голосования 8 марта.
Выбор Манижи стал поводом для многочисленных споров — не все одобрили решение отправить на конкурс от России уроженку Таджикистана. За Манижу заступились Юлия Савичева, Иосиф Пригожин, Филипп Киркоров и другие.
Многие, однако, отнеслись к этому скорее негативно — например, Витас отметил, что «уважающие себя артисты в конкурсах не участвуют».
Фото и видео: Instagram Манижи, YouTube
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