Появилось официальное видео номера Манижи для «Евровидения»

Официальное видео на песню Russian woman появилось на канале «Евровидение-2021».

Сама Манижа прокомментировала свой номер, заявив, что это «песня о самых красивых и невероятных женщинах России», которые «никогда не боялись противостоять стереотипам и брать ответственность на себя». Сейчас российская команда готовит сам номер для выступления.

Манижа выступит в первом полуфинале «Евровидение-2021», который состоится 18 мая 2021 года. Финал песенного конкурса пройдет 22 мая 2021 года. Молодой певице удалось обойти соперников — Антона Беляева и группу #2Маши, ее выбрали путем голосования 8 марта.