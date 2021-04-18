Появились новые неожиданные подробности о воссоединении сериала «Друзья»

Съемки нового специального эпизода культового сериала «Друзья» в самом разгаре. Знаменитая шестерка появится в специальной серии, которую поклонники ждут уже больше года.

Создатели сообщают, что в небольшой роли мы увидим и популярного поп-исполнителя Джастина Бибера. Певец является фанатом «Друзей» с детства и он горд принять участие в этом проекте. Звезде досталась роль «Спудника» из эпизода про Хэллоуин в 8-м сезоне. Съемки проходили в формате полной секретности и причастность к проекту Бибера ранее не освещалась.

Дженнифер Энистон, известная по роли Рейчел Грин, расплакалась, увидев знакомые декорации. Постановщики воссоздали кофейню и квартиру Моники в точности также, как это было во время съемок сериала с 1994 по 2004 год.

Каждый исполнитель главной роли получит гонорар в размере 2,5 миллиона долларов. Но само воссоединение знаменитой шестерки для них важнее, чем деньги. Кортни Кокс, известная по роли Моники, призналась, что снялась бы в спецэпизоде совершенно бесплатно.

Марта Кауфман, одна из создательниц сериала, сообщила, что новый выпуск будет полностью импровизацией. Актеры будут находиться в студии с живыми зрителями, что поможет воссоздать дружественную и легкую атмосферу, которая всегда царила на площадке.