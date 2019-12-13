«Повзрослевший» и изменившийся Андрей Губин вернется на сцену
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Тараса Ващишина
Популярный в 90-е и 2000-е годы певец Андрей Губин вернется на сцену. Эту хорошую для поклонников творчества музыканта новость сообщил саунд-продюсер Тарас Ващишин.
«У Андрея все хорошо. Мы сейчас творим. К сожалению, не могу назвать точные сроки его возвращения, но оно состоится. <...> Должно быть все: и песни, и тур, но пока это все, что я могу рассказать», — цитирует его «СтарХит».
Андрей Губин полюбился публике своими романтическими песнями и внешностью нежного юного мальчика. После исчезновения со сцены долгое время певец был в тени из-за проблем со здоровьем: врачи поставили ему диагноз «левосторонняя прозопалгия лица». Артист писал музыку для других, жил на авторские отчисления. Сейчас Губину 45 лет: изменился он, изменится и репертуар.
А вы будете ждать возвращения Андрея Губина?
Фото и видео: EastNews, globallookpress, Instagram, YouTube
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