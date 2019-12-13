«Повзрослевший» и изменившийся Андрей Губин вернется на сцену

Андрей Губин полюбился публике своими романтическими песнями и внешностью нежного юного мальчика. После исчезновения со сцены долгое время певец был в тени из-за проблем со здоровьем: врачи поставили ему диагноз «левосторонняя прозопалгия лица». Артист писал музыку для других, жил на авторские отчисления. Сейчас Губину 45 лет: изменился он, изменится и репертуар.

А вы будете ждать возвращения Андрея Губина?