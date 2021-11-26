Повзрослевшие дети Бережной отмечают день рождения своего «недовольного» кота — милое фото

Мистеру Мяу исполнилось 4 года. Эту важную для питомца дату Елена отмечала вместе со своими детьми. Праздник олимпийская чемпионка запечатлела на камеру и поделилась снимками со своими подписчиками. 14-летний Тристан и 12-летняя София-Диана сидят в обнимку с именинником. Дети на фотографии выглядят вполне довольными, однако сам «виновник торжества» почему-то состроил угрюмую гримасу. «Радостное событие! Но оказалось, что не для всех...», — отметил один из комментаторов под постом.