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Повзрослевшие дети Бережной отмечают день рождения своего «недовольного» кота — милое фото

44-летняя российская фигуристка Елена Бережная часто делится в Instagram-аккаунте фотокарточками со своими детьми — Тристаном и Софией-Дианой, а также котом по кличке Мистер Мяу. Недавно последний из них отметил день рождения!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Елена Бережная с детьми

Фото: Instagram @berezhnayaofficial

Мистеру Мяу исполнилось 4 года. Эту важную для питомца дату Елена отмечала вместе со своими детьми. Праздник олимпийская чемпионка запечатлела на камеру и поделилась снимками со своими подписчиками. 14-летний Тристан и 12-летняя София-Диана сидят в обнимку с именинником. Дети на фотографии выглядят вполне довольными, однако сам «виновник торжества» почему-то состроил угрюмую гримасу. «Радостное событие! Но оказалось, что не для всех...», — отметил один из комментаторов под постом.

Чем недоволен кот — неизвестно. Подписчики Бережной тут же начали строить свои догадки. «А кот не рад тортику», «Кот не доволен, что не дали ему самому задуть свечку. С днем рождения, Кот!», — предположили в комментариях.

Внимание аудитории депутата городской Думы привлек не только кот. Поклонники Елены от фотографии к фотографии отмечают невероятное сходство мамы, сына и дочки. «Как все похожи! Красавцы!», «Лена, как же Тристан на тебя похож!», — пишут подписчики Бережной в комментариях под постом.

Фото: Instagram

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