Повзрослевшие дети Бережной отмечают день рождения своего «недовольного» кота — милое фото
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @berezhnayaofficial
Мистеру Мяу исполнилось 4 года. Эту важную для питомца дату Елена отмечала вместе со своими детьми. Праздник олимпийская чемпионка запечатлела на камеру и поделилась снимками со своими подписчиками. 14-летний Тристан и 12-летняя София-Диана сидят в обнимку с именинником. Дети на фотографии выглядят вполне довольными, однако сам «виновник торжества» почему-то состроил угрюмую гримасу. «Радостное событие! Но оказалось, что не для всех...», — отметил один из комментаторов под постом.
Чем недоволен кот — неизвестно. Подписчики Бережной тут же начали строить свои догадки. «А кот не рад тортику», «Кот не доволен, что не дали ему самому задуть свечку. С днем рождения, Кот!», — предположили в комментариях.
Внимание аудитории депутата городской Думы привлек не только кот. Поклонники Елены от фотографии к фотографии отмечают невероятное сходство мамы, сына и дочки. «Как все похожи! Красавцы!», «Лена, как же Тристан на тебя похож!», — пишут подписчики Бережной в комментариях под постом.
Фото: Instagram