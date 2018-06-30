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Повзрослевшего сына Наташи Королевой назвали «вторым Тарзаном»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Наташи Королевой

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Пользователи Сети восхищены талантом 16-летнего Архипа.

Глядя на Наташу Королеву, сложно поверить в то, что в этом году ей исполнилось 45 лет. В связи с «ягодным юбилеем», как говорит сама певица, 20 октября на сцене Государственного Кремлевского Дворца состоится бенефис в ее честь. В своем Instagram Королева приоткрыла завесу тайны и поделилась фрагментом подготовки одного из номеров грядущего концерта. На сцену впервые выйдет сын певицы и ее супруга Сергея Глушко — 16-летний Архип. Вместе с мамой юноша споет песню «Ты мне веришь или нет».

Пользователи Сети восхищены вокалом Архипа. Его голос сравнивают с голосом отца, в дуэте с которым Наташа Королева исполняла этот хит: «На папу похож)», «А голос папин👏да?», «Папин Клон! красавчик», «Голос у него очень приятный!», «Архип- просто вылитый Сережа!!!».

В конце видео Наташа, смеясь, дает сыну наставления: «Ты главное про маму не забудь. Про маму. А то выйдешь такой орел и все подумают: «Что это за молодой ухажер у матери?». Напомним, артистке неоднократно приписывали романы с коллегами по сцене, однако уже более пятнадцати лет она счастлива в браке с Сергеем Глушко.

Фото: instagram

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