Повзрослевшего сына Наташи Королевой назвали «вторым Тарзаном»

Глядя на Наташу Королеву, сложно поверить в то, что в этом году ей исполнилось 45 лет. В связи с «ягодным юбилеем», как говорит сама певица, 20 октября на сцене Государственного Кремлевского Дворца состоится бенефис в ее честь. В своем Instagram Королева приоткрыла завесу тайны и поделилась фрагментом подготовки одного из номеров грядущего концерта. На сцену впервые выйдет сын певицы и ее супруга Сергея Глушко — 16-летний Архип. Вместе с мамой юноша споет песню «Ты мне веришь или нет».