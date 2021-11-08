Повзрослевшая дочь Юлии Началовой дебютировала на сцене и растрогала зрителей до слез

Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина дебютировала в качестве певицы и растрогала своих первых слушателей до слез. 14-летняя девочка стала участницей шоу «Дуэты», выступив с Александром Панайотовым. При этом участники исполнили хит Юлии Началовой «Герой не моего романа».

Реакция Александра Панайотова на партнершу по номеру, как и реакция ведущих Александра Лазарева и Николая Баскова и зрителей проекта, оказалась крайне эмоциональной. Видео с выступлением Вера поделилась в соцсетях — недавно она завела страницу в Instagram.