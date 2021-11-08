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Повзрослевшая дочь Юлии Началовой дебютировала на сцене и растрогала зрителей до слез

14-летняя Вера Алдонина приняла участие в шоу «Дуэты» на телеканале «Россия-1». Вместе с Александром Панайотовым она исполнила хит своей мамы «Герой не моего романа». При этом Александр согласно правилам до финальной трети композиции не знал, с кем поет, слыша искаженный голос второго исполнителя. Когда же заслон между ними подняли, Панайотов не сдержал эмоций. Вместе с ним оказались растроганы и зрители, и ведущие шоу.
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я выбрал вместо рекламы.
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Юлия Началова с дочерью Верой Алдониной

Фото: East News Russia

Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина дебютировала в качестве певицы и растрогала своих первых слушателей до слез. 14-летняя девочка стала участницей шоу «Дуэты», выступив с Александром Панайотовым. При этом участники исполнили хит Юлии Началовой «Герой не моего романа».

Реакция Александра Панайотова на партнершу по номеру, как и реакция ведущих Александра Лазарева и Николая Баскова и зрителей проекта, оказалась крайне эмоциональной. Видео с выступлением Вера поделилась в соцсетях — недавно она завела страницу в Instagram.

О Вере Алдониной заботятся бабушка и дедушка по материнской линии, она часто приезжает к отцу Евгению Алдонину. Напомним, что Началова и Алдонин развелись в 2011 году — за 8 лет до ее смерти. В 2014 году Евгений женился снова, у него есть 5-летний сын Артем и годовалая дочь Анжелика.

Фото и видео: @veraldonina/Instagram; East News; Gennadii Sergeev, Anton Belitsky/Global Look Press