Повереннова в комбезе с обнаженными плечами, Кабо в белоснежной рубашке и другие на бьюти-премии

По традиции, на мероприятии собрались лучшие специалисты в сфере красоты и здоровья, известные артисты, а также представители ведущих СМИ. Торжественное событие прошло в закрытом формате со всеми мерами предосторожности на одной из самых стильных площадок Москвы. Роль ведущих исполнили известная телеведущая Екатерина Одинцова и ее коллега Сергей Рублев.