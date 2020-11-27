Повереннова в комбезе с обнаженными плечами, Кабо в белоснежной рубашке и другие на бьюти-премии
Фото: Пресс-служба
В числе гостей премии были Дарья Повереннова, Нонна Гришаева, Эвелина Бледанс, Ольга Кабо, Елена Бирюкова, Мария Бутырская, Анастасия Гребенкина, Ирина Лачина и многие другие.
Дарья Повереннова подчеркнула хрупкую фигуру стильным черным комбинезоном с обнаженными плечами и декольте. Ольга Кабо сочетала классическую белоснежную рубашку с узкими темными джинсами.
Фото: Пресс-служба
Анастасия Гребенкина и Нонна Гришаева выбрали для выхода в свет нестандартные белые рубашки и широкие кожаные брюки.
Фото: Пресс-служба
Жанна Эппле и Мария Бутырская предпочли наряды более ярких оттенков. Первая позировала фотографам в брючном оранжевом костюме, а вторая — в розовом пиджаке.
Фото: Пресс-служба
По традиции, на мероприятии собрались лучшие специалисты в сфере красоты и здоровья, известные артисты, а также представители ведущих СМИ. Торжественное событие прошло в закрытом формате со всеми мерами предосторожности на одной из самых стильных площадок Москвы. Роль ведущих исполнили известная телеведущая Екатерина Одинцова и ее коллега Сергей Рублев.
Фото: Пресс-служба
Ежегодно награды вручаются лучшим представителям индустрии красоты, побуждая их стремиться к новым достижениям и высоким стандартам отрасли. Этот год не стал исключением. Звание лауреатов премии получили достойные специалисты, которые заслужили поддержку экспертного совета и благодарных пациентов.
Фото: Пресс-служба
Специальным гостем премии стала Ирина Дубцова, которая приехала лично поздравить лауреата Тимура Хайдарова, вручить ему награду и исполнить несколько песен. Также на церемонии выступил участник шоу «Главная сцена» Александр Шахов и участница проекта «Голос» Александра Будникова. После окончания официальной части, для всех присутствующих выступил зажигательный брасс-бенд «Трубачи», а затем эстафету принял DJ Wenski с пулом авторских треков.
Фото: пресс-служба
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