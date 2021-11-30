Повереннова объяснила переезд дочери в другую страну: «Я никогда не вставала у нее на пути»

Актриса объяснила свое решение тем, что не смотря на то, что ей трудно было расставаться с собственной дочерью на продолжительный срок — на первое место она ставит желания Полины. «Как бы мне не было тяжело переживать разлуку с дочерью, я знаю одно: я никогда не вставала у нее на пути. Наоборот, всегда уважала её выбор, даже если его сама не разделяла. Да, именно так! Потому что мы забываем, что наши дети - это отдельные от нас люди, со своим мировоззрением и своими желаниями», — делится со своими подписчиками Дарья.