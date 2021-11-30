Повереннова объяснила переезд дочери в другую страну: «Я никогда не вставала у нее на пути»
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Дочь актрисы Дарьи Поверенновой и актера Александра Жигалкина в мае этого года отправилась в Южную Корею, чтобы подтянуть свой уровень знания корейского языка. Актриса сериала «Бригада» разлуку с единственной дочерью переживает тяжело.
Однако не все подписчики Поверенновой поддерживают ее в том, что она отпустила дочь в другую страну. Под одним из постов актрисы один мужчина оставил нелицеприятный комментарий. «Обвинил в неправильном воспитании Полины, мол желание уехать из родной страны — результат неправильного воспитания родителями и своеобразная форма протеста ребенка», — возмущенно пишет Дарья.
Актриса объяснила свое решение тем, что не смотря на то, что ей трудно было расставаться с собственной дочерью на продолжительный срок — на первое место она ставит желания Полины. «Как бы мне не было тяжело переживать разлуку с дочерью, я знаю одно: я никогда не вставала у нее на пути. Наоборот, всегда уважала её выбор, даже если его сама не разделяла. Да, именно так! Потому что мы забываем, что наши дети - это отдельные от нас люди, со своим мировоззрением и своими желаниями», — делится со своими подписчиками Дарья.
Фото: Instagram, Global Look press