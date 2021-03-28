Повереннова о новом браке с миллионером: «К суррогатному материнству отношусь хорошо»

14 февраля Дарья Повереннова сыграла свадьбу с Андреем Шароновым. В личном блоге в Instagram актриса опубликовала свадебные снимки. Для торжества Дарья выбрала необычный наряд — белоснежный белый костюм и серебряные лодочки. А ее жених остановился на классике: черный костюм-двойка и белая хлопковая рубашка.

В интервью изданию «Комсомольская правда», Дарья рассказала: «Это было обоюдное желание. Я никаких вопросов не задавала, не форсировала события. Да и Андрей тоже. Мы как-то одновременно к этому пришли. Может быть, это влияние нашего консервативного общества: считается, что мужчина и женщина должны жить в браке. Но я по себе могу сказать, что в браке гораздо приятнее, чем вне его. Вот просто по ощущениям, чувству принадлежности. Мне это очень нравится! Хотя я никогда не рвалась выйти замуж, у меня не было такой сверхцели. В моей жизни это второй брак. Просто все сложилось!».