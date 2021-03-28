Повереннова о новом браке с миллионером: «К суррогатному материнству отношусь хорошо»
Фото: Instagram
14 февраля Дарья Повереннова сыграла свадьбу с Андреем Шароновым. В личном блоге в Instagram актриса опубликовала свадебные снимки. Для торжества Дарья выбрала необычный наряд — белоснежный белый костюм и серебряные лодочки. А ее жених остановился на классике: черный костюм-двойка и белая хлопковая рубашка.
В интервью изданию «Комсомольская правда», Дарья рассказала: «Это было обоюдное желание. Я никаких вопросов не задавала, не форсировала события. Да и Андрей тоже. Мы как-то одновременно к этому пришли. Может быть, это влияние нашего консервативного общества: считается, что мужчина и женщина должны жить в браке. Но я по себе могу сказать, что в браке гораздо приятнее, чем вне его. Вот просто по ощущениям, чувству принадлежности. Мне это очень нравится! Хотя я никогда не рвалась выйти замуж, у меня не было такой сверхцели. В моей жизни это второй брак. Просто все сложилось!».
Фото: Instagram
Кроме того, актриса поделилась с поклонниками мыслями о детях: «Знаете, это очень серьезная тема, не для разговора на бегу. Но к суррогатному материнству я отношусь очень и очень хорошо. Если пара хочет иметь ребенка, для этого все средства хороши. Благо, сейчас есть возможности».
Фото: Instagram
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