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«Потрясающе»: 45-летняя Мария Порошина восхитила образом на открытии фестиваля

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мария Порошина

Фото: Instagram Марии Порошиной
Актриса поделилась в Instagram новыми фотографиями.

45-летняя Мария Порошина нечасто балует Instagram-подписчиков новыми фотографиями, однако несколько часов назад актриса похвасталась в блоге нарядом, который выбрала для открытия фестиваля во Всероссийском детском центре «Орленок»: «Открытие всероссийского XXIII фестиваля визуальных искусств в "Орленке" 💐. ДЕТИ, КИНО, АРТИСТЫ, ДРУЗЬЯ, ПРОФЕССИОНАЛЫ, - хорошо было блеснуть на Открытии в номере «Спасибо, Музыка» (Музыка Марка Минкова 🌟👏👏👏, слова Д.Иванова) —- в новом платье @black_diamond_wedding Мне было очень приятно, что многим понравился мой наряд!».

Большинство подписчиков высоко оценили выбор Марии: «Красавица», «Мария!!! Шикарное платье👗🎀Невозможно оторвать от вас глаз!», «Выглядите просто потрясающе», «Мария, Вы прекрасны!!!! Платье очень красивое!», «Вы в нем прямо, как Фея-крестная из Золушки».

Но нашлись и те, кому платье не понравилось: «Платье не ваше», « С такой грудью нельзя такое платье🤔😐 как минимум грудь должна стоять, а не свисать!!».

Напомним, в январе 2019 года Мария Порошина стала мамой в пятый раз — у актрисы родился сын Андрей. Имя отца ребенка многодетная мама скрывает. Кроме того, у звезды театра и кино есть четыре дочери — 23-летняя Полина от Гоши Куценко, 13-летняя Серафима, 9-летняя Аграфена и 3-летняя Глафира от Ильи Древнова.

Фотосессия Марии Порошиной во время беременности

А вам нравится этот образ Марии Порошиной?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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