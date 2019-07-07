«Потрясающе»: 45-летняя Мария Порошина восхитила образом на открытии фестиваля

Большинство подписчиков высоко оценили выбор Марии: «Красавица», «Мария!!! Шикарное платье👗🎀Невозможно оторвать от вас глаз!», «Выглядите просто потрясающе», «Мария, Вы прекрасны!!!! Платье очень красивое!», «Вы в нем прямо, как Фея-крестная из Золушки».

Но нашлись и те, кому платье не понравилось: «Платье не ваше», « С такой грудью нельзя такое платье🤔😐 как минимум грудь должна стоять, а не свисать!!».