Потрясающая пара! В Сети появились редкие фотографии совместного выхода в свет Эштона Катчера и Милы Кунис
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Актеры вместе посетили церемонию Breakthrough Prize
3 декабря в Калифорнии состоялась церемония вручения «научного Оскара» — премии Breakthrough Prize, которую посетило большое количество знаменитостей. Особое внимание привлекла актерская чета Эштон Катчер и Мила Кунис. Красивая пара, воспитывающая двоих детей, довольно редко выходит в свет, поэтому каждое появление их на красных дорожках не остается незамеченным.
Стоит отметить, что молодые родители выглядят просто потрясающе! Супруги светились от счастья и смотрели друг на друга влюбленными глазами. Стройная как девочка Мила выбрала для вечера необычное платье из черного полупрозрачного корсета и пышной светло-персиковой юбки с принтом из роз. Эштон появился на красной дорожке в черном костюме-двойке со смокингом.
Напомним, о романе старых друзей Эштона Катчера и Милы Кунис (а актеры познакомились в 1999 году на съемках сериала «Шоу 70-х») стало известно в 2012 году. В сентябре 2014 года Мила впервые стала мамой, подарив Эштону дочь Уайатт Изабель. В июне 2015 года пара сыграла свадьбу, а 30 ноября 2016 года у супругов родился сын, которого назвали Димитрием Портвудом.
Фото: eastnews, gettyimages