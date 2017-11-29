Актеры вместе посетили церемонию Breakthrough Prize

3 декабря в Калифорнии состоялась церемония вручения «научного Оскара» — премии Breakthrough Prize, которую посетило большое количество знаменитостей. Особое внимание привлекла актерская чета Эштон Катчер и Мила Кунис. Красивая пара, воспитывающая двоих детей, довольно редко выходит в свет, поэтому каждое появление их на красных дорожках не остается незамеченным.

Стоит отметить, что молодые родители выглядят просто потрясающе! Супруги светились от счастья и смотрели друг на друга влюбленными глазами. Стройная как девочка Мила выбрала для вечера необычное платье из черного полупрозрачного корсета и пышной светло-персиковой юбки с принтом из роз. Эштон появился на красной дорожке в черном костюме-двойке со смокингом.