«Потрясающая пара»: Глафира Тарханова показала редкое фото с любимым мужем

«Красивые, счастливые! 😍Ещё деток не хватает рядом для полного комплекта!», «Какие красивые! Какая пара потрясающая 😍»: «Глаша! Какие вы оба классные! Любви и счастья вам на долгие, долгие годы», «Красивая пара❤️ очень похожи с мужем», «Вот почему мужа так долго скрывали😂.... А когда я узнала, что у вас 4 детей, аплодидировала стоя», «Красивая пара», «Красивый муж у красивой жены! Вы прекрасны!», «Гармоничная пара!!! Очень приятно на вас смотреть», — восхищаются подписчики актрисы.

Instagram Глафиры Тархановой больше похож на настоящий фотоальбом, однако иногда актриса делится забавными видео. Например, Глафира опубликовала видео подготовки к одному из светских мероприятий — своим образом актриса занималась самостоятельно.