«Потрясающая пара»: Глафира Тарханова показала редкое фото с любимым мужем

Глафира Тарханова уже более четырнадцати лет счастлива в браке с актером Алексеем Фаддеевым. Супруги воспитывают четверых сыновей, младшему из которых в сентябре исполнится два года. В своем Instagram звезда театра и кино практически никогда не публикует семейные фотоснимки, однако несколько часов назад Глафира поделилась кадром с любимым мужем: «С МУЖЕМ!!!❤ Ну наконец-то!! Уговорила😂 Мы в новом номере журнала Атмосфера».
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С МУЖЕМ!!!❤ Ну наконец-то!! Уговорила😂 Мы в новом номере журнала Атмосфера @atmospherе_mag Спасибо команде: photo @polosuhina_alena style @dora_kazachek makeup&hair style @olgabielmakeupartist director @kobzetsa producer @svetlanadadayan #алексейфаддеев #глафиратарханова #напрогулке
«Красивые, счастливые! 😍Ещё деток не хватает рядом для полного комплекта!», «Какие красивые! Какая пара потрясающая 😍»: «Глаша! Какие вы оба классные! Любви и счастья вам на долгие, долгие годы», «Красивая пара❤️ очень похожи с мужем», «Вот почему мужа так долго скрывали😂.... А когда я узнала, что у вас 4 детей, аплодидировала стоя», «Красивая пара», «Красивый муж у красивой жены! Вы прекрасны!», «Гармоничная пара!!! Очень приятно на вас смотреть», — восхищаются подписчики актрисы.
Instagram Глафиры Тархановой больше похож на настоящий фотоальбом, однако иногда актриса делится забавными видео. Например, Глафира опубликовала видео подготовки к одному из светских мероприятий — своим образом актриса занималась самостоятельно.
А вы часто делитесь семейными фотографиями в социальных сетях?
Больше о Глафире Тархановой вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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