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«Потрясающая пара»: Глафира Тарханова показала редкое фото с любимым мужем

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Слайд, который
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Глафира Тарханова

Фото: Instagram Глафиры Тархановой
Актриса поделилась красивым снимком из фотосессии.

Глафира Тарханова уже более четырнадцати лет счастлива в браке с актером Алексеем Фаддеевым. Супруги воспитывают четверых сыновей, младшему из которых в сентябре исполнится два года. В своем Instagram звезда театра и кино практически никогда не публикует семейные фотоснимки, однако несколько часов назад Глафира поделилась кадром с любимым мужем: «С МУЖЕМ!!!❤ Ну наконец-то!! Уговорила😂 Мы в новом номере журнала Атмосфера».

«Красивые, счастливые! 😍Ещё деток не хватает рядом для полного комплекта!», «Какие красивые! Какая пара потрясающая 😍»: «Глаша! Какие вы оба классные! Любви и счастья вам на долгие, долгие годы», «Красивая пара❤️ очень похожи с мужем», «Вот почему мужа так долго скрывали😂.... А когда я узнала, что у вас 4 детей, аплодидировала стоя», «Красивая пара», «Красивый муж у красивой жены! Вы прекрасны!», «Гармоничная пара!!! Очень приятно на вас смотреть», — восхищаются подписчики актрисы.

Instagram Глафиры Тархановой больше похож на настоящий фотоальбом, однако иногда актриса делится забавными видео. Например, Глафира опубликовала видео подготовки к одному из светских мероприятий — своим образом актриса занималась самостоятельно.

А вы часто делитесь семейными фотографиями в социальных сетях?

Больше о Глафире Тархановой вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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