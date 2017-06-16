Две недели назад 54-летняя Деми Мур сделала шокирующее признание – у нее выпали передние зубы

Причиной этого недуга, по словам актрисы, стал сильный стресс. Однако стоматолог, к которому за комментариями обратился журналист, сообщил, что стресс – это только часть проблемы. Возможно дело в том, что у звезды бруксизм (скрипение зубами по ночам).

Что именно привело к потере зубов актрисы неизвестно. Однако благодаря современной медицине Деми Мур смогла позволить себе пройтись по красной дорожке на премьере фильма «Слепец», без стеснения широко улыбаясь и демонстрируя белоснежную улыбку.