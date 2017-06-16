Потерявшая зубы Деми Мур похвасталась белоснежной улыбкой
Две недели назад 54-летняя Деми Мур сделала шокирующее признание – у нее выпали передние зубы
Причиной этого недуга, по словам актрисы, стал сильный стресс. Однако стоматолог, к которому за комментариями обратился журналист, сообщил, что стресс – это только часть проблемы. Возможно дело в том, что у звезды бруксизм (скрипение зубами по ночам).
Что именно привело к потере зубов актрисы неизвестно. Однако благодаря современной медицине Деми Мур смогла позволить себе пройтись по красной дорожке на премьере фильма «Слепец», без стеснения широко улыбаясь и демонстрируя белоснежную улыбку.
«Спасибо современной стоматологии. Без нее я бы не смогла улыбаться на красной дорожке», - рассказала знаменитость.
Для выхода в свет Мур выбрала черный брючным костюм с цветочным принтом, дополнив образ туфлями синего цвета, черными очками и сиреневым клатчем.
Фото: globallookpress.com, eastnews.ru