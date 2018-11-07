«Потеряла покой»: в Сеть слиты очень личные фото юной Виталины Цымбалюк-Романовской

На днях героями нового эпизода шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» вновь стали Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин. Пианистка пожаловалась на свою недавнюю находку — в Сети оказались ее откровенные фото, сделанные 20 лет назад.
«Я потеряла сон и покой», — призналась Виталина. Но Прохор постарался ее утешить и поддержать: «На этих снимках Виталина выглядит прекрасно! А она так переживает. У меня, кстати, тоже есть серия интимных фотографий». Кстати, некоторые из этих кадров Шаляпин лично публиковал в своем Instagram.
Чуть позже речь зашла о младшем брате Шаляпина Николая, который, как выяснилось, занимается эскорт-услугами. К слову, ни родственника певца совершенно не смущает то, чем он занимается, ни самого артиста не волнует заработок брата. В конце передачи Шаляпин и Цымбалюк-Романовская рассказали, что записывают совместную песню, но когда состоится ее премьера, пока неизвестно.
Фото и видео: Facebook, Instagram