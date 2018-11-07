«Потеряла покой»: в Сеть слиты очень личные фото юной Виталины Цымбалюк-Романовской

Чуть позже речь зашла о младшем брате Шаляпина Николая, который, как выяснилось, занимается эскорт-услугами. К слову, ни родственника певца совершенно не смущает то, чем он занимается, ни самого артиста не волнует заработок брата. В конце передачи Шаляпин и Цымбалюк-Романовская рассказали, что записывают совместную песню, но когда состоится ее премьера, пока неизвестно.

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