«Постыдная просьба!» Отец Бритни Спирс вновь требует от нее денег

По данным журнала People отец Бритни Спирс подал ходатайство в суд Лос-Анджелеса, чтобы дочь оплатила его расходы за ликвидацию опекунства.

«Своевременная оплата гонорара адвокатам необходима для того, чтобы опекунствао могло быть ликвидировано быстро и эффективно и Бритни смогла контролировать свою жизнь так, как она и Джейми желают», - говорится в документах.

Ответ адвокатов Бритни не заставил себя ждать. Они заявили, что считают такую просьбу «постыдной» и «мерзкой».