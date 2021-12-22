«Постыдная просьба!» Отец Бритни Спирс вновь требует от нее денег
По данным журнала People отец Бритни Спирс подал ходатайство в суд Лос-Анджелеса, чтобы дочь оплатила его расходы за ликвидацию опекунства.
«Своевременная оплата гонорара адвокатам необходима для того, чтобы опекунствао могло быть ликвидировано быстро и эффективно и Бритни смогла контролировать свою жизнь так, как она и Джейми желают», - говорится в документах.
Ответ адвокатов Бритни не заставил себя ждать. Они заявили, что считают такую просьбу «постыдной» и «мерзкой».
Адвокаты также отметили, что отец Бритни уже получил достаточно ее денег: «Мистер Спирс получил много миллионов долларов от Бритни в качестве опекуна, заплатив своим адвокатом еще миллионы, и все это за счет Бритни и ее трудом заработанных денег».
«Бритни уже заявляла о боли, причиненной ей отцом. И его действия все только усугубляют. Это не то, что должен делать отец, любящий свою дочь», - подытожил адвокат певицы.
Фото: GlobalLookPress