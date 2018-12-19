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Посты о счастье и визит в ювелирный магазин: Влад Соколовский прокомментировал разговоры о своей личной жизни

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Влада Соколовского

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27-летний Влад Соколовский опроверг слухи о скорой свадьбе.

В последнее время ходят слухи, что музыкант Влад Соколовский после развода с певицей Ритой Дакотой закрутил роман с фитнес-моделью из Нефтеюганска Натальей Сульяновой. Поговаривают, что именно она сопровождала мужчину в поездке в Лос-Анджелес, а недавние записи в блоге артиста спровоцировали разговоры о том, что пара планирует пожениться. Влад поспешил опровергнуть эти предположения.

«После моего поста про ювелирные украшения и следующего про положительное внутреннее состояние, многие решили, что я кому то делаю предложение. Ну камон...) Либо люди хотят знать о чем-то раньше меня самого, либо ваши фантазии после того, что про меня везде несут, уже бегут впереди паровоза) Никаких предложений в ближайшем будущем я пока делать не планирую. Но всем желаю настоящей любви и позитивного настроения, прям как на этой фотографии», — написал он в Instagram.

«В последнее время со мной происходит стооолько хорошего, что я, если честно, в шоке) Не понимаю, за что) Оно, конечно же, чередуется и с плохим, но когда ты расцениваешь это плохое, как точку роста для себя, то оно перестаёт быть только плохим. Сейчас в моем сердце очень много любви, и в душе играет музыка! Надеюсь, иногда вы тоже испытываете что-то подобное», — писал он накануне.

Напомним, что этой осенью Влад Соколовский и Рита Дакота, которых все вокруг считали идеальной парой, решили развестись после того, как молодая мама узнала о многочисленных изменах мужа. Теперь уже бывшие супруги строят каждый свою жизнь.

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Текст: Роза Ветрова

Фото: instagram

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