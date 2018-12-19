Посты о счастье и визит в ювелирный магазин: Влад Соколовский прокомментировал разговоры о своей личной жизни

В последнее время ходят слухи, что музыкант Влад Соколовский после развода с певицей Ритой Дакотой закрутил роман с фитнес-моделью из Нефтеюганска Натальей Сульяновой. Поговаривают, что именно она сопровождала мужчину в поездке в Лос-Анджелес, а недавние записи в блоге артиста спровоцировали разговоры о том, что пара планирует пожениться. Влад поспешил опровергнуть эти предположения.

«После моего поста про ювелирные украшения и следующего про положительное внутреннее состояние, многие решили, что я кому то делаю предложение. Ну камон...) Либо люди хотят знать о чем-то раньше меня самого, либо ваши фантазии после того, что про меня везде несут, уже бегут впереди паровоза) Никаких предложений в ближайшем будущем я пока делать не планирую. Но всем желаю настоящей любви и позитивного настроения, прям как на этой фотографии», — написал он в Instagram.