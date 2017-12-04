Постройневшая Светлана Светикова впервые вышла в свет после вторых родов
Популярная певица Светлана Светикова получила известность, сыграв одну из главных ролей в мюзикле «Метро» и исполнив партию Эсмеральды в мюзикле «Собор Парижской Богоматери». Минувшим вечером в Москве состоялась вечеринка в честь Дня мюзикла, поэтому совершенно неудивительно, что это мероприятие стало первым выходом Светланы в свет после рождения второго ребенка.
Об этом артистка сообщила подписчикам своего Instagram: «Этот день... Эти слёзы. Слёзы любви...... Я еду с вечеринки посвященной «дню мюзикла»... Моё сердце переполнено любовью к тем людям, которых я встретила там..... Мои коллеги... Из мюзикла «метро», «Нотр Дам де Пари» и ДР..... Я плачу от любви...... задыхаюсь от любви.... Родные мои..... Я вас очень люблю........ Очень .💘 И навсегда»
Для вечера Светлана выбрала серебристое платье с черным поясом, подчеркнувшее стройную фигуру молодой мамы. Стоит отметить, что певица уже спустя месяц после родов продемонстрировала подтянутый живот и рассказала о своих главных помощниках в борьбе за стройную фигуру: «К слову о спорте ) 😰 прекрасная возможность сделать несколько подходов ... 🏋 С младшим я делаю уже 80 приседаний в небольшой амплитуде по 3 подхода.. скоро будет 200) так что можно сколько угодно говорить про генетику... Трудиться над собой это уже привычка)..... Над телом работаю с 10 го дня после родов. Без фанатизма конечно 😅 Есть масса чудесных упражнений с малышами) и им весело, а маме очень радостно и за них и за себя) +питание +вода ♥☀✌».
Напомним, Светлана Светикова состоит в отношениях с фигуристом Алексеем Полищуком. Пара воспитывает двоих сыновей — 4-летнего Мирона и 2-месячного Кристиана.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram