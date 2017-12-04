Певица посетила вечеринку, посвященную Дню мюзикла

Популярная певица Светлана Светикова получила известность, сыграв одну из главных ролей в мюзикле «Метро» и исполнив партию Эсмеральды в мюзикле «Собор Парижской Богоматери». Минувшим вечером в Москве состоялась вечеринка в честь Дня мюзикла, поэтому совершенно неудивительно, что это мероприятие стало первым выходом Светланы в свет после рождения второго ребенка.

Об этом артистка сообщила подписчикам своего Instagram: «Этот день... Эти слёзы. Слёзы любви...... Я еду с вечеринки посвященной «дню мюзикла»... Моё сердце переполнено любовью к тем людям, которых я встретила там..... Мои коллеги... Из мюзикла «метро», «Нотр Дам де Пари» и ДР..... Я плачу от любви...... задыхаюсь от любви.... Родные мои..... Я вас очень люблю........ Очень .💘 И навсегда»