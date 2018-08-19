Постройневшая фигуристка Евгения Медведева похвасталась новой стрижкой

В этом году 18-летняя фигуристка Евгения Медведева стала серебряным призером Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, рассталась со своим тренером Этери Тутберидзе и уехала тренироваться в Канаду. Многочисленные подписчики спортсменки уверены, что переезд благотворно повлиял на нее — Женя заметно похудела и сменила стрижку, сделав челку.
«Стройняшка 😍😍😍 Челка тебе идет! Выглядишь в ней на 15 лет», «Женечка, отлично выглядите!!!!», «Женя, тебе очень идет челка!) Такая интересная трансформация! Удачи тебе в этом сезоне! Ждем программ!)», «Женечка, великолепно выглядите. Вы как фарфоровая статуэтка, такая изящная», «Вы посмотрите на ее развевающуюся челочку», «Женя похудела и похорошела», «Худышечка», «челка это новый стиль?», «Тебе так с чёлкой идёт», — пишут подписчики.
А вам нравится новый образ Евгении Медведевой?
Фото: Naoki Nishimura, Sho Tamura, Anatoly Lomokhov, Komsomolskaya Pravda, Anke Waelischmiller/SVEN SIMON, Paul Kitagaki Jr., Scott Mc Kiernan/Globallookpress, instagram