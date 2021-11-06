Постройневшая Чурикова рассказала, какой ценой избавилась от 40 кг лишнего веса

Яна призналась, что она совсем перестала есть ради работы на канале MTV. Чурикова решила худеть радикально и перешла на воду с лимоном. Это помогло снизить вес до 55 килограммов примерно за полгода, но заработать ряд других проблем со здоровьем. Ведущую стала подводить память и она еле стояла на ногах, что недопустимо для профессионала в прямом эфире.

Во время работы на первой «Фабрике звезд» Чурикова не могла запомнить имена героев и была на грани вылета из проекта. На тот момент Яне диагностировали дисфункцию щитовидной железы, что привело ее к разумному решению заняться своим здоровьем.

«С удовольствием об этом расскажу, вдруг кому поможет. Это вопрос соответствия чьим-то ожиданиям. Ты пришла на телек — и тебе начинают говорить в глаза: «Ты жирная». Или в кадр смотрят и говорят: «Ян, ну ты боком повернись». Даже если тебя не хотят обидеть, такие вещи все равно проскакивают. В моем теперешнем состоянии мне хоть 200 раз в глаза расскажи, что тебе во мне не нравится, я знаю, по какому адресу отправить. Но когда тебе меньше лет, ты не понимаешь, что на такие штуки просто нельзя вестись», — рассказала Чурикова на YouTube-канале «Вписка».

Сейчас успешная телеведущая не позволяет себе подвергать организм риску, а работает над собой только посредством спорта и правильного питания.