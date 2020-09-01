Постройневшая Анфиса Чехова сменила стиль и столкнулась с критикой: «Все на одно лицо уже стали»

«Вы как всегда прекрасны... Очень красивая, стильная девушка», «Шикарная», «Милый лук», «Какая Вы красивая», - обсуждают одни.

«Ой, здесь вас просто не узнать», «Анфиса какая то не такая, может это ее двойник», «Я думала это Бузова», «Что Бузова делает в моей ленте?», «Все на одно лицо уже стали», - расстроились другие поклонники.