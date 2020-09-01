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Постройневшая Анфиса Чехова сменила стиль и столкнулась с критикой: «Все на одно лицо уже стали»

Анфису Чехову перепутали с Ольгой Бузовой.

Хорошая погода, которая случилась в последний день лета, подтолкнула Анфису Чехову к экспериментам.

«Какой прекрасный сегодня день. А я проведу его на съемках», - посетовала она.

«Вы как всегда прекрасны... Очень красивая, стильная девушка», «Шикарная», «Милый лук», «Какая Вы красивая», - обсуждают одни.

«Ой, здесь вас просто не узнать», «Анфиса какая то не такая, может это ее двойник», «Я думала это Бузова», «Что Бузова делает в моей ленте?», «Все на одно лицо уже стали», - расстроились другие поклонники.

Фото и видео: Instagram/@achekhova

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