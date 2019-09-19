Постройневшая Анфиса Чехова, сияющая Ирина Пегова и другие звезды на презентации модного журнала

Презентацию посетили Анфиса Чехова, Ирина Пегова, Олеся Судзиловская, Ольга Кабо, Анна Цуканова-Котт и многие другие звезды шоу-бизнеса. Гости вечера стали зрителями модного показа дизайнера и создателя бренда меховых изделий Furs_Polina Полины Соколовой. Своим музыкальные композиции гостям подарили Доминик Джокер, Вахтанг, Ирина Ортман и другие артисты. Ведущими мероприятия выступили Антон Зорькин и Лина Дембикова.

О концепции журнала и его ближайших планах рассказали основатель компании Royal Euro Media Group Елена Шерипова и главный редактор журнала VMODE MAGAZINE Мария Ост. Они, в частности, отметили, что журнал будет интересен широкой аудитории – всем тем, кто интересуется модными трендами в разных областях нашей жизни.