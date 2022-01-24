Пострадавшую в пожаре актрису сериала «Каменская» Веру Воронкову перевели из реанимации

Соседка Веры Воронковой рассказала, что пожар случился из-за кошки актрисы. Животное уронило елку со свечами, загорелись скатерть и шторы. Актриса пыталась поймать кошку и хоть как-то затушить пожар, но огонь перекинулся на натяжной потолок, а сама Воронкова обожгла руки. Животное спасти не удалось. В настоящий момент квартира артистки опечатана.

Вера Воронкова родилась 21 марта 1965 года в городе Одинцово. Она окончила Школу-студию МХАТ в 1990 году, затем была принята в труппу Художественного театра. Помимо театральных постановок, Воронкова сыграла в таких сериалах, как «Марш Турецкого», «Каменская-4», «Предчувствие», «Журов». В 2017 году ей было присвоено почетное звание «Заслуженная артистка Российской Федерации».