Пострадавшая во время пожара Вера Воронкова перенесла несколько операций
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Фото: instagram/ voronkovavera
19 января в московской квартире 56-летней Веры Воронковой произошел пожар, в котором актриса серьезно пострадала. По словам дочери актрисы, пожар случился ночью. Возгорание началось из-за свечи, упавшей на новогоднюю елку. Также пострадала дочь актрисы и погибла кошка. У Воронковой диагностировали поражение 31% поверхности тела.
Сейчас женщина восстанавливается после жуткого инцидента. За последние недели ей пришлось перенести две пластические операции. У актрисы начался некроз тканей на левой кисти, поэтому вмешательство было необходимо. Хирурги восстановили кисти обеих конечностей и ухо. По данным Пятого канала, операции прошли успешно.
Ранее врачи сообщали, что 25 января Веру Воронкову перевели в ожоговое отделение из реанимации. До этого в течение длительного времени женщина была в крайне тяжелом состоянии без какой-либо положительной динамики. Врачи прогнозировали длительное восстановление после инцидента. На данный момент Вера лежит в обычной палате и набирается сил для выписки.
Фото: Instagram, Global Look Press