Пострадавшая во время пожара Вера Воронкова перенесла несколько операций

19 января в московской квартире 56-летней Веры Воронковой произошел пожар, в котором актриса серьезно пострадала. По словам дочери актрисы, пожар случился ночью. Возгорание началось из-за свечи, упавшей на новогоднюю елку. Также пострадала дочь актрисы и погибла кошка. У Воронковой диагностировали поражение 31% поверхности тела.

Сейчас женщина восстанавливается после жуткого инцидента. За последние недели ей пришлось перенести две пластические операции. У актрисы начался некроз тканей на левой кисти, поэтому вмешательство было необходимо. Хирурги восстановили кисти обеих конечностей и ухо. По данным Пятого канала, операции прошли успешно.