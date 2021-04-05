Пострадавшая в массовом ДТП с Эдвардом Билом вышла из комы
Фото: YouTube/Edward Bil
Пациентка в реанимации, от аппарата ИВЛ ее отключили. «У нее повреждены конечности — открытые переломы ног, а также внутренние разрывы органов», — уточнила сторона защиты. Сейчас Артемова находится в состоянии медикаментозного сна. Доктора прогнозов о выздоровлении тяжелой пациентки не дают.
«Там еще могут быть проблемы с позвоночником», — добавил юрист. Адвокаты блогера обратились к стороне потерпевшей и заявили, что пранкер готов возместить ущерб. «Мы пока не знаем, о каких суммах идет речь. Курс лечения и реабилитации будет долгим. Учитывая ситуацию, мы рассмотрим предложение о материальной помощи», — отметил он KP.Ru.
Инцидент произошел 1 апреля в центре Москвы. Блогер, настоящее имя которого Эдуард Биль, уточнил, что не справился с управлением во время движения на Смоленской площади. На допросе он добавил, что слишком увлекся «шашками» — резкими перестроениями из одного ряда в другой в пути.
В какой-то момент его Audi RS 6 Avant синего цвета сильно разогнался, хотя водитель контролировал процесс. Потом блогер неверно рассчитал траектории движения других машин и, когда пытался избежать столкновения с одной из них, вылетел на «встречку». При этом изначально он утверждал, что за рулем иномарки был его друг. Кроме того, он пересел с водительского сидения на заднее.
Фото: YouTube/Edward Bil
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