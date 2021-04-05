Пострадавшая в массовом ДТП с Эдвардом Билом вышла из комы

Пациентка в реанимации, от аппарата ИВЛ ее отключили. «У нее повреждены конечности — открытые переломы ног, а также внутренние разрывы органов», — уточнила сторона защиты. Сейчас Артемова находится в состоянии медикаментозного сна. Доктора прогнозов о выздоровлении тяжелой пациентки не дают.

«Там еще могут быть проблемы с позвоночником», — добавил юрист. Адвокаты блогера обратились к стороне потерпевшей и заявили, что пранкер готов возместить ущерб. «Мы пока не знаем, о каких суммах идет речь. Курс лечения и реабилитации будет долгим. Учитывая ситуацию, мы рассмотрим предложение о материальной помощи», — отметил он KP.Ru.