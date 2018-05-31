«Постельный режим»: 39-летняя Ирина Пегова сфотографировалась в кружевном нижнем белье

Несмотря на плотный рабочий график, Ирина Пегова успевает радовать поклонников пикантными фото. Накануне она поделилась снимком, сделанным в постели.
В кадре актриса лежит на кровати, одетая в бежевое нижнее белье с кружевами и легкий джемпер в тон. «Да! На сегодня Объявляется постельный режим! Сегодня проснулась в 10!!! Давно такого не было и в ближайшее время не будет», — поделилась она с поклонниками (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Снимок, скорее всего, был сделан во время фотосессии, так как Пегова позирует с легким макияжем на лице. Поклонники восхитились соблазнительной фигурой актрисы и осыпали ее множеством комплиментов: «Нет слов! Очень нежное стильное фото!», «Достойно!», «Необыкновенная!!!! Красавица! Сама нежность!», «Такая аппетитная». Отметим, что в феврале фолловеры звезды заметили, что Ирина сильно похудела. Однако сама актриса опровергла эту информацию и заверила интернет-пользователей, что уже 12 лет ее вес практически не меняется и ее это вполне устраивает.
Фото: Instagram