«Постельный режим»: 39-летняя Ирина Пегова сфотографировалась в кружевном нижнем белье

Снимок, скорее всего, был сделан во время фотосессии, так как Пегова позирует с легким макияжем на лице. Поклонники восхитились соблазнительной фигурой актрисы и осыпали ее множеством комплиментов: «Нет слов! Очень нежное стильное фото!», «Достойно!», «Необыкновенная!!!! Красавица! Сама нежность!», «Такая аппетитная». Отметим, что в феврале фолловеры звезды заметили, что Ирина сильно похудела. Однако сама актриса опровергла эту информацию и заверила интернет-пользователей, что уже 12 лет ее вес практически не меняется и ее это вполне устраивает.

Фото: Instagram