Постаревший и с бородой: неузнаваемый Профессор Лебединский сообщил о тяжелой болезни
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Фото: Nadezhda Lebedeva/ Global look press
Алексей Лебединский появился на российской эстраде три десятилетия назад. Тогда он, исполнитель с глубоким, низким и хрипящем голосом, пел «Я убью тебя, лодочник», «Хэллоу-гудбай», «Плакала береза» и другие песни.
И на пике популярности он пропал из поля зрения фанатов. Позже выяснилось, что музыкант переехал с дочерью Вероникой, которую воспитывал один, в США. Там он занимался и музыкой, и фотографией, добившись в этом виде искусства значительных успехов.
Недавно Лебединский появился в соцсетях и рассказал поклонникам о тяжелом заболевании. Во время прямого эфира музыкант выглядел неузнаваемым: постаревшим (а ему всего 53 года) и с длинной бородой.
Фото: Кадр видео
Во время общения с фанатами Лебединский отметил, что его не беспокоит, как он выразился, бомжацкий вид. «Тут все в масках ходят, всем все равно, что она скрывает. Мне плевать, я давно изолирован от социума, цитирует Алексея телеграм-канал "НеМалахов". — Я почти все время нахожусь дома, выхожу раз в две недели в магазин. Такие люди, как я, не могут общаться с посторонними, находиться среди людей. Мы не можем прогуляться, потому что нам становится плохо от всего: от красоты и от ужаса».
Алексей Лебединский признался, что из-за депрессии и панических атак его преследуют сильнейшие приступы. «Это такое состояние, когда даже от мелькания предметов начинает трясти и земля уходит из-под ног», — поведал он о своем состоянии.
Музыкант рассказал, что борется с этим состоянием уже 25 лет. Самочувствие музыканта резко ухудшилось в последние два года. Если раньше он мог общаться и находиться среди людей, то теперь вынужден жить в полной изоляции.
Фото: Instagram, Nadezhda Lebedeva, Natalya Loginova/ Global Look press, кадры видео