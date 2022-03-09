Постаревший и с бородой: неузнаваемый Профессор Лебединский сообщил о тяжелой болезни

Алексей Лебединский появился на российской эстраде три десятилетия назад. Тогда он, исполнитель с глубоким, низким и хрипящем голосом, пел «Я убью тебя, лодочник», «Хэллоу-гудбай», «Плакала береза» и другие песни.

И на пике популярности он пропал из поля зрения фанатов. Позже выяснилось, что музыкант переехал с дочерью Вероникой, которую воспитывал один, в США. Там он занимался и музыкой, и фотографией, добившись в этом виде искусства значительных успехов.

Недавно Лебединский появился в соцсетях и рассказал поклонникам о тяжелом заболевании. Во время прямого эфира музыкант выглядел неузнаваемым: постаревшим (а ему всего 53 года) и с длинной бородой.