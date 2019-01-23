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Постаревшая Селин Дион вышла в свет с молодым красавцем

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Пепе Муньоса

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В Сети обсуждают изменившуюся внешность легендарной певицы и ее молодого спутника.

В минувший вторник, 22 января, в рамках Недели высокой моды в Париже состоялся показ Alexandre Vauthier. На мероприятии была замечена легендарная певица Селин Дион, которую сопровождал танцор и дизайнер Пепе Муньос. Пара выглядела весьма эффектно, однако представителям прессы бросилась в глаза усталость, отпечатавшаяся на лице 50-летней Селин Дион.

«Селин Дион шокировала фанатов болезненным видом на парижской Неделе моды», «Как исхудала: Селин Дион с молодым танцором посетила модный показ в Париже», «Селин Дион еще больше похудела и выглядит изможденной», «Висящее платье, собранные волосы и морщины: Селин Дион напугала своим внешним видом», — гласят заголовки.

Воможно, дело в неудачной прическе. Возможно, в потерянных килограммах: за последнее время звезда действительно стала еще стройнее, чем была раньше. А, может быть, причиной всему контраст.

Пепе Муньосу всего 34 года. На протяжении нескольких лет он работал в танцевальном коллективе артистки, сопровождая ее в рабочих поездках. Сейчас Пепе называют возлюбленным Селин. Если светские сплетники правы, то молодой красавец стал вторым по счету любимым мужчиной певицы: вплоть до самой смерти супруга (в 2016 году Анжелил скончался от рака) звезда была верна только ему — пара встретилась, когда продюсеру было 38, а будущей звезде всего 12 лет. Сначала интерес мужчины к артистке был профессиональным, но позже он перерос в любовь.

Как считаете, что связывает Селин и Пепе?

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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