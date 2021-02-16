Последняя жена Ларри Кинга будет судиться за его наследство

Ведущий и журналист Ларри Кинг недавно скончался, но его наследники уже делят его имущество.

Помимо его пятерых детей, которые были упомянуты в завещании, на наследство претендует его седьмая жена, Шон Саутуик. Об этом сообщает Экспресс-Газета.

С ней он развелся в 2019 году, а до этого пара прожила вместе 22 года. Однако и до этого у супругов было много поводов к недопониманию. Например, журналист не раз подозревал жену в измене с тренером их общего сына, но тогда паре удалось преодолеть кризис.

У них была красивая и романтичная свадьба — расписался с ней журналист прямо в больничной палате, перед тем, как ему предстояла серьезная операция на сердце.

В завещании, которое от руки написал журналист, Саутуик себя не обнаружила. Этот факт очень возмутил женщину, поскольку, по ее подсчётам, ей должны были оставить не менее двух миллиардов долларов. Теперь она намерена восстанавливать справедливость и решать этот вопрос через суд.

О смерти Ларри Кинга стало известно 23 января этого года. Он скончался на 88 году жизни.

Это важно знать:

«Мои 100 рублей никому не помогут». Мифы и правда о благотворительности

Как научить ребенка помогать другим. 7 главных советов

Признаки фондов, которым можно без страха отдать деньги

Масштаб во благо: как большой бизнес помогает людям