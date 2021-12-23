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Последняя супруга Эдуарда Успенского объяснила, почему не жалеет о сделанном аборте

Любовная история писателя и Элеоноры Филиной длилась около 6 лет. Однако не все было так хорошо в их совместной жизни — после развода начали вскрываться страшные подробности романа, одной из которых стал аборт ведущей.
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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Эдуард Успенский, фотосессия

Фото: Maxim Burlak/Russian Look

Когда у Элеоноры и Эдуарда начался роман, у каждого из них уже были дети: у телеведущей трое, а у писателя двое. Однако они все равно совершили попытку произвести на свет еще и совместного малыша. Но задолго до его рождения по ряду причин Филина приняла решение сделать аборт. «Я избавилась от ребенка... Я перед богом не могу замолить этот грех, потому что нельзя было это делать», — делится чувствами она.

Журналистка рассказала, что причин для данного поступка у нее было несколько. «Ребенок бы стал тем самым механизмом, при помощи которого можно было бы мной манипулировать. А Эдуард Николаевич в этом был мастер. Поэтому я ни разу не пожалела. Так было легче расстаться потом», — объясняет она Борису Корчевникову в телепередаче «Судьба человека».

Также Филина отметила, что ей очень было тяжело строить семейную жизнь с Успенским по той причине, что она не чувствовала от него взаимной любви, которую испытывала сама. Она даже пыталась в течение года расстаться с ним. В 2011 супруги все же подали на развод спустя 6 лет совместной жизни.

Фото: Instagram, Global Look press

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