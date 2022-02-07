Последняя любовь Виктора Мережко рассказала об их интимной жизни

Режиссер Виктор Мережко умер в конце января от осложнений после COVID-19. Народному артисту России было 84 года. Виктор был женат, но когда его супруга Тамара скончалась, пообещал себе больше никогда не женится. Он был верен себе до конца.

Виктор Мережко никогда не был обделен вниманием дам. Вокруг него всегда было много красивых женщин, одной из которых была Анастасия Булгакова. Последние 4 года жизни Анастасия была его любовницей. Она рассказала об этом в одном из выпусков программы «Звезды сошлись». Их роман процветал, несмотря на приличную разницу в возрасте. Виктор Мережко был старше Анастасии на 35 лет.

«Это было настолько эротично, ярко и сексуально. Он настолько гибкий, что даже я не знала того, что знал он», — поделилась со зрителями Анастасия. По словам женщины, ее нисколько не расстраивало отсутствие обручального кольца. Она не собиралась замуж за режиссера. Женщине просто нравилось проводить со звездой время: «Не было никаких цветов, ресторанов, с первых дней наши отношения разворачивались по взрослому сценарию».